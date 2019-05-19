также в разделеМир
Победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов 133
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за «переговоров с россиянкой» 35
Канцлер Австрии Курц исключает сотрудничество с вице-канцлером Штрахе 13
В Перу разбился военный вертолет 6
Госдеп США одобрил поставки ракет для Канады, Японии и Южной Кореи 17
США и Великобритания обвинили Россию в атаках на больницы в Сирии 33
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat 71
Завершение строительства «Северного потока-2» могут отложить 1133
США ввели санкции против еще 5 россиян по «закону Магнитского» 14
Стали известны все финалисты «Евровидения-2019» 312
СМИ: США подготовили санкции против окружения Орбана 42
Меркель: Еврокомиссия уже не сможет блокировать строительство «Северного потока-2» 276
Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой нацбезопасности 114
Россиян признали одной из самых некрасивых наций мира 277
Россиянина оштрафовали за фото граффити с фамилией Путина 42
Определились первые финалисты Евровидения-2019 1182
Ученые заявляют о критическом уровне углекислого газа в атмосфере 38
В США хотят ввести санкции против строителей «Северного потока-2» 23

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что предложит британским депутатам новый и улучшенный вариант сделки по Brexit.

Об этом она написала в своей статье, опубликованной в газете Sunday Times.

«Когда проект соглашения о выходе из ЕС будет предложен на рассмотрение членам парламента, это будет новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, по моему мнению, может получить поддержку», — отметила Мэй.

Ожидается, что среди новых предложений Мэй будет дополнительная защита рабочих, поскольку британский премьер пытается заручиться поддержкой некоторых членов парламента от лейбористской партии.

Мэй заявила, что хотела бы, чтобы депутаты рассмотрели новый план сделки«свежим взглядом» и оказали ей поддержку.

Напомним, 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о «гибком» продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4148 грн.
8
Теги