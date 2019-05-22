Известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова сообщила, что поборола рак.

Об этом она написала в Facebook, опубликовав свою фотографию, на которой изображена без волос.

«Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев тому назад я узнала, что у меня рак. За 7 месяцев я его поборола. Публичная и реальная жизнь часто очень контрастные. Пока общество обсасывало скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, подключенная к аппаратам, нашпигованная катетерами по всему телу и с дырками в животе», - сообщила Соколова.

По словам журналистки, за это время она пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, как следствие, потеряла волосы, брови, ресницы, «во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце».

«За это же время я создала 30 эфиров Рандеву с Яниной Соколовой и КИНО с Яниной Соколовой, 20 выпусков Вечер с Яниной Соколовой, получила 2 серебряные кнопки Youtube, провела 5 конференций, выпустила 2 телевизионных курса в нашей Screen School, издала книгу Шевченко на каждый день, сыграла в театре и в кино и спродюсировала фильм об армии WE ARE SOLDIERS, который вот-вот выйдет в прокат в Париже», - отметила она.

«Мне 35. И я хочу следующую часть своей публичной и непубличной жизни посвятить теме, которая поглотила меня изнутри. Я хочу помочь украинцам, больным раком облегчить жизнь и быть... счастливыми. Даже в этот плохой период», - заявила Соколова.

По ее словам, с этой целью она с командой создала мультимедийный проект «Я, Нина». «Мы сделаем фильм, выпустим книгу и песню, которая будет гимном любви. Да, именно любви. Ибо спасение от рака - это любовь», - отметила телеведущая.

Она также подчеркнула, что лечилась в Украине.