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Предприниматели Ривненской области через Фейсбук обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить начальника Госгеокадастра области Романа Мигаля, которого обвиняют в вымогательстве, взяточничестве и давлению на безнес. Обращение также было разослано в редакции средств массовой информации и журналистам-расследователям.
 
«Уважаемый Владимир Зеленский! Мы голосовали за вас и хотим, чтобы вы навели порядок в Ривном. Нет сил больше молчать и терпеть – уже несколько лет мы боремся и страдаем с беззаконием и вымогательством главы нашего госгеокадастра Романа Мигаля, который фактически уничтожил всех местных предпринимателей. Мигаль создал себе земельную фирму, которая уже вытеснила более 30 конкурентов с Ривненщины. Будучи большим начальником, он может отменить лицензию любому своему конкуренту, чем и пользуется», - отмечается в обращении.
 
По сообщению предпринимателей, Мигаль получает тысячи долларов, за каждый день работы намывных помп добытчиков янтаря и раздал земель на более 500 тысяч долларов.
 
«Такой Мигаль есть в каждой области, в каждом городе. И мы не хотим жить с ними дальше. Нас очень много, но мы делаем это обращение анонимно, потому что нам страшно показывать свои лица и называть свои имена. Никто не хочет идти в бой открыто – потому что завтра нам прилетит «ответка» от Мигаля и его партнеров из прокуратуры. Никто не хочет, чтобы у него сгорел дом, машина или что-то угрожало его семье. Но мы все хотим, чтобы этот ужас наконец-то закончился. Мы не просим помогать нам в бизнесе, мы просим не мешать нам. Умоляем о помощи», - заявляют предприниматели области. 
ForUm

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