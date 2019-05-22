Человек должен становиться таким, каким его хочет видеть Церковь, а не подстраивать Церковь под себя.

Фото: УПЦ

Об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий будет говорить в очередном выпуске программы «Слово Предстоятеля».

«Я являюсь служителем Церкви, но я не командую Церковью. Я подчиняюсь Церкви, то есть делаю то, что Церковь говорит. Если человек хочет быть совершенным, то он должен себя присоединять к Церкви», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в видео-анонсе, который телеканал «Интер» опубликовал в Facebook.

32-й выпуск еженедельной программы «Слово Предстоятеля» выйдет в эфире телеканала «Интер» в эту субботу, 25 мая, в 7.00.