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Заявление о незаконном завладении грузового автомобиля «КрАЗ» из строительного комбината в Борисполе поступило около 23:00, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Похититель повредил «КрАЗ» въездные ворота территории комбината и уехал в неизвестном направлении.

Установлено, что к совершению преступления может быть причастен бывший водитель предприятия. Именно с этим человеком у руководства комбината произошел конфликт за якобы невыплаченную заработную плату после его увольнения.

На поиски похищенного грузовика были ориентированы наряды полиции Бориспольского района и Барышевского, где проживает вероятный злоумышленник.

Во время проведения ряда необходимых оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль на одной из улиц села Лукаши Барышевского района. Также правоохранители задержали похитителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 46-летний местный житель.

Мужчина сознался в совершенном преступлении и дал правдивые показания. Таким образом он хотел компенсировать невыплаченную зарплату.

Автомобиль «КрАЗ» в качестве вещественного доказательства помещен на площадку временного содержания.

По факту незаконного завладения автотранспорта открыто уголовное производство по ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные первоочередные следственные действия.
ForUm

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