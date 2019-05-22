Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун в национализме и русофобии.

«СМИ: «Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности». Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу», - написала она в Facebook.

Выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве Супрун, призвала страны-члены ВОЗ и другие международные организации говорить «нет» российским деньгам, которые наполняют западные счета. В противном случае они «рискуют стать заложниками Кремля».

Супрун также призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации. Она подчеркнула, что РФ все это время продолжает нарушать международное право и права человека.