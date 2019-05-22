27 из 30 назначенных на квалификационные оценки судей Окружного административного суда города Киева повторно не явились на экзамен, сообщает пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

21 мая в ВККС проходила сдача экзамена в пределах квалификационной оценки судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

«Однако 27 судей окружного административного суда города Киева не появились на оценку. Таким образом, экзамен в помещении комиссии 21 мая 2019 сдавали лишь трое судей ОАСК», - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля 30 судей окружного административного суда Киева не появились на оценку, указав основанием временную нетрудоспособность. Решением комиссии от 8 мая причины неявки на экзамен признаны уважительными, и перенесена сдача экзамена на 21 мая. Комиссия пока ожидает официальные документы о причинах повторного отсутствия судей ОАСК на квалификационной оценке.

Как сообщалось, под стенами ВККСУ утром 20 мая 2019 так называемые активисты начали блокирование здания и ограничили доступ отдельных членов Комиссии в помещение. Таким образом, проведение заседания ВККСУ в пленарном составе по квалификационной оценке судей были сорваны.

Председатель ВККСУ Сергей Козьяков вышел к митингующим и около двух часов общался и отвечал на их вопросы. Однако 21 мая так называемые активисты, усиленные несколькими десятками пожилых людей из разных районов Киева и области, продолжили блокирование здания ВККСУ. Больше всего молодых людей и пенсионеров интересовали причины проведения квалификационной оценки судей окружного административного суда Киева.