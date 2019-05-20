Сегодня, 20 мая, с самого утра около 20 неизвестных спортивной внешности окружили по периметру и заблокировали вход в здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины части сотрудников и членов Комиссии.

«Таким образом, сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, проведение квалификационного оценивания сорвано», - говорится на странице комиссии в Facebook.

Неизвестные назвались «общественными активистами», но отказались указать общественную организацию или предъявить какие-либо документы, подтверждающие правдивость их слов.

Об инциденте в 08:40 сообщили в полицию.

«Такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений в ней, которые удалось в последнее время достичь Украине совместно с международными партнерами», - заявили в ВККС.