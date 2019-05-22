Кабинет Министров Украины сегодня, 22 мая, утвердил постановление Министерства внутренних дел о ведении учета дорожно-транспортных происшествий, сообщает департамент коммуникации МВД.

Отмечается, что ведение такого учета обеспечит выявление и анализ причин совершения ДТП.

Согласно постановлению, предусматривается утверждение учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочения процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материального ущерба от этих событий на общегосударственном уровне.

«Получение объективных и полных данных об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий является непременным условием осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины, выявление причин этих событий, разработка и принятие научно обоснованных мер для обеспечения безопасности дорожного движения», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.