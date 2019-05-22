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Олигарх Игорь Коломойский пожелал Владимиру Зеленскому справиться с «тяжелой ежедневной работой» на посту Президента Украины.

Об этом он заявил в интервью видео-проекта «Украинской правды».

«Я сказал, что при такой высокой планке будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации только удачи надо пожелать», – пересказал Коломойский детали телефонного разговора с Зеленским, который состоялся после победы на выборах последнего.

«Удержать (удачи. – Ред.) Как говорят, вершина – это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело – удерживать позиции. Стать чемпионом, а потом повторить свой чемпионский успех – это намного сложнее», – сказал олигарх.

По словам Коломойского, «представители разных сегментов общества», с которыми он общается, желают новоизбранному Президенту удачи.

«Все хотят, чтобы совершилось чудо и у него получилось», – сказал бизнесмен.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 
ForUm

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