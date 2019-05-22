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Вчера, 21 мая, около 14.30 во Львове на улице Городецкой в результате столкновения двух маршрутных такси получили травмы пятеро пассажиров, среди которых – женщина на восьмом месяце беременности, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Водитель маршрутного автобуса № 138 столкнулся с маршрутным автобусом № 184А. В результате столкновения в больницу скорой медицинской помощи было доставлено пять пострадавших пассажиров указанных маршрутных автобусов», - говорится в сообщении.

Пострадала 36-летняяжительница с. Гостинцево Мостиского района Львовской области, которая находится на 29 неделе беременности. У нее диагностирован ушиб локтевого сустава.

Также пострадали еще четыре жительницы разных районов Львовщиныв возрасте 19-52 лет.

У них диагностированы ушибы разных частей тела, у 19-летней девушки также диагностирована травма челюсти.

 
ForUm

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