Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан сообщил, что прекращает свою адвокатскую практику, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
«С момента подписания указа я приостанавливаю свою адвокатскую деятельность. Это официально публикуется в реестре адвокатов. И с этого времени любой может зайти и посмотреть, что я не представляю любого человека в уголовном или ином процессе», - подчеркнул он.
Как ранее сообщал ForUm, 21 мая Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента.
Сергей Трофимов назначен первым заместителем главы АП. Также заместителями руководителя АП назначены Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Елена Зеркаль и Кирилл Тимошенко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время