Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона во вторник, 21 мая, провели совместный телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине после избрания нового Президента, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает DW.

Политики обсудили, как можно способствовать воплощению Минских договоренностей после избрания нового Президента Украины.

Меркель и Макрон снова раскритиковали недавние указы Путина об упрощении предоставления российского гражданства украинцам, отметил Зайберт.

Кроме того, Меркель и Макрона подчеркнули, что Россия сохраняет место в Совете Европы, но подчеркнули необходимость найти быстрое решение «еще открытых вопросов», чтобы она могла оставаться полноценным членом.

Другие темы, которые обсудили лидеры трех государств - ситуация в Сирии и вокруг Ирана.

Между тем в Кремле заявили, что во время телефонного разговора обсуждалась ситуация вокруг «внутриукраинского кризиса» и с учетом изменения украинской власти. Как отмечается в сообщении на сайте российского президента, стороны согласились относительно «безальтернативности» Минских договоренностей как основы мирного урегулирования на Донбассе.

Кроме того, Путин напомнил о «приоритетность» вступления в Украине в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, проведения амнистии, размежевание сил и налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. В сообщении на сайте Кремля также указывается, что Путин «обратил внимание» собеседников на принятый Верховной Радой «дискриминационный» закон об украинском языке как государственном и выразил непонимание относительно отказа отдельных государств рассмотреть соответствующий вопрос на заседании Совета Безопасности ООН.

Напомним, члены Совета Безопасности ООН в понедельник, 20 мая, проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ относительно украинского закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.