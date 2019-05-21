Председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий написал заявление о сложении полномочий.

Об этом сообщает Vinbazar.com со ссылкой на департамент информационной деятельности ОГА.

Подобная процедура предусмотрена законом. После инаугурации новоизбранного Президента, которая состоялась 20 мая, Коровий написал заявление о сложении полномочий согласно действующему законодательству и сейчас исполняет обязанности председателя ОГА до следующих распоряжений главы государства.

Напомним, Валерий Коровий возглавлял Винницкую область в 2015 года, сменив в кресле Анатолия Олейника. К руководству областью он перешел с должности заместителя городского головы Винницы.