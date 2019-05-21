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Советник Президента по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский планирует назначить на должность главы Администрации Президента человека с ближайшего окружения, которому больше всего доверяет.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, сообщает «Украинская правда».

Так, на вопрос, кто претендует на эту  позицию, юрист ответил:

«Владимир Зеленский считает, что на такую ​​должность должен быть назначен человек из ближайшего окружения, которому он доверяет. Однако, какое решение он примет, я сообщить не могу».

На уточнение, может ли Зеленский назначить главой АП его, Богдан ответил, что такое решение пока не принято и возможно первые кадровые указы появляются вечером 21 мая.

Он отметил, что в случае назначения его на какие-то государственные должности, он завершит свою адвокатскую практику.

Напомним, ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что новым главой Администрации Президента Украины может стать юрист из команды Владимира Зеленского Андрей Богдан.
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