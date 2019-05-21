В Симферополе утром 21 мая на фасаде дома №11 по улице Александра Невского, где находится мурал с изображением российского президента Владимира Путина, появилось граффити с «посланием» к ФСБ России.

Неизвестные нанесли на мурал трафаретную надпись, которая гласит: «ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, с***», сообщает Крым.Реалии.

В настоящее время местность оцеплена российскими силовиками, рядом со зданием по улице Александра Невского много полицейских и людей в штатском.

Ответственность за акцию взяла на себя ранее неизвестная группа, которая называет себя «Телеграм-партия «Суверенный Крым». Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщили ее представители в Telegram-канале.

Организаторы акции рассказали, что граффити высотой 100 см, шириной 150 см нанесли на мурал с изображением Путина рано утром во вторник.

Группа «Суверенный Крым» ранее не была известна на полуострове. Она имеет одноименный канал в мессенжере Telegram, созданный в апреле 2019 года.

Участники группы называют себя «Telegram-партией независимости Крыма «Суверенный Крым». Согласно публикациям в Telegram-канале, они, в частности, выступают за «суверенитет Крымского полуострова», критикуют действия России, которая «использует Крым в качестве военной базы, подвергая крымчан угрозе и санкциям», и выступают за гражданские и политические свободы, международные связи Крыма с развитыми странам, отмену цензуры.

Позднее в Telegram-канале «Суверенный Крым» появилось сообщение: «Сегодня ночью неизвестные падонки, вероломно, но с объявлением войны изрисовали памятник архитектуры и искусства, объект всемирного наследия – высокохудожественную фреску посвященную Императору Владимиру, датированную MMXV г.г. от Рождества Христова, нахально приписав в эту историю нашу партию. Негодяи, решили подставить нас такой банальной, уже классической, майданной провокацией, направленной на разрушение всего и вся и навсегда. Мы бы никогда не тронули святое, особенно во вторник».

В то же время представители Telegram-канала «Суверенный Крым» в комментарии Крым.Реалии сообщили, что намерены продолжить подобные акции: «Мы молодая и прогрессивная политическая арт-сила, которая будет продвигать защиту республиканских интересов. /.../ Мы не собираемся раскрывать свои имена, а останемся анонимами ради безопасности. Таким образом мы будем спокойно развиваться и продвигать главную идею о суверенитете Крыма, не устраивая шоу с задержаниями и арестами (наверное). Наш приоритет – действовать как можно скорее при любых ресурсах. В краткосрочной перспективе мы будем активно раскручивать маховик акционизма в Крыму, неизменно продвигая свои взгляды и идеи /.../. К концу года планируем создать ряд общественно-политических сервисов для защиты прав, свобод и желаний крымчан, и продвижения собственных законопроектов.

Публичной реакции российских властей Крыма на акцию в Симферополе в настоящее время нет.