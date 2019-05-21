также в разделеОбщество
Экс-глава КСУ обжаловал свое увольнение 9
Экс-командующий Нацгвардии вышел из СИЗО 36
СМИ: Есть доказательства того, что митрополит Епифаний тесно связан с Россией 136
Ляшко приехал в АП на велосипеде 72
Зеленский в 2018 году стал богаче на 6 миллионов 18
По экспертам, определявшим скорость авто Зайцевой, возобновили следствие 31
Против главы НАБУ могут начать антикоррупционные расследования: за что посадят Сытника 44
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов, ранен военный 26
В реках Украины вода поднимется, возможны подтопления 17
Совбез ООН отказался обсуждать украинский языковой закон по требованию РФ 143
20 мая. Картина дня 31
Кадыров заявил, что разочаровался в Зеленском 213
Зеленская выбрала для инаугурации одежду от украинского бренда 294
Суд заочно арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк 14
Уголовные обвинения относительно клирика УПЦ рассмотрят международные органы защиты прав правозащитников 22
С августа супермаркеты обяжут проектировать туалеты для посетителей 18
На Луганщине нашли крупный схрон артснарядов 15
Жена Зеленского завела страницу в Instagram 31

Во вторник, 21 мая, в Украине начинается основная сессия внешнего независимого оценивания, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Сессия откроется тестированием по математике, в котором примут участие более 160 тысяч абитуриентов.

«21 мая тестированием по математике начнется основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 года. Для участия во внешнем независимом оценивании по математике зарегистрировались 160 782 человека», - сообщает УЦОКО.

Тестирование стартует в 11:00, запуск абитуриентов начнется в 10:15.

В УЦОКО напоминают, что вход в пункты проведения тестирования выполняется при наличии сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате, а также приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Основная сессия ВНО продлится до 13 июня. Дополнительная сессия стартует 26 июня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4336 грн.
18
Теги