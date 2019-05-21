После инаугурации президента Украины Владимира Зеленского и последующих отставок глав СБУ и Минобороны одними из последующих шагов новоизбранного главы государства станет не менее радикальная и громкая ротация руководства в других правоохранительных органах – ГПУ, САП и НАБУ. Об этом рассказывают представители команды главы государства, пишет ГолосUA.

В этой связи в кулуарах Рады и правительстве сходятся во мнении, что следующим претендентом на ротацию может стать директор НАБУ Артем Сытник. Более того, как сообщают в «Зекоманде», политическая составляющая при смещении главы НАБУ будет сведена до минимума – Сытника отстранят от должности за реальные коррупционные преступления в рамках уголовных расследований.

«Несмотря на то, что директор НАБУ назначен на 7 лет, но есть процедура его устранения после проведения аудита Бюро (на что требуется решение Рады), а также следует помнить и про то, что в 2018 году Окружной админсуд Киева фактически констатировал незаконность назначения Артема Сытника на должность директора НАБУ. Установленные при рассмотрении этого дела обстоятельства, которые указывают на грубое нарушение порядка назначения главы ведомства, могут стать основанием или для самостоятельного признания новым президентом Украины недействительным Указа главы государства о назначении Артема Сытника директором НАБУ, или же для обжалования такого Указа в судебном порядке, поскольку отныне отсутствует правовая основа для существования самого Указа», - поясняют в окружении Зеленского.

В свою очередь журналистам стали известны наиболее весомые эпизоды, по которым Сытнику будут предъявлять обвинения и подозрения.

Во-первых, антикоррупционное преследование Сытника может касаться истории с покупкой им элитной квартиры в Броварах вне законных процедур. Пока еще директора могут привлечь к ответственности за получение неправомерной выгоды.

Во-вторых, как известно, в 2016 г. для спецназа НАБУ закупило подозрительно дорогое обмундирование. Так, одна пара зимних носков для набушников стоила 373 грн (!!!). И хотя Сытник со своим замом Новаком всех убеждал, что никакой коррупции в этой закупке нет, а экипировка бойца спецназа уровня НАТО стоит около 13 тыс. евро, у правоохранителей все-таки появились зацепки начинать «дело носков» (по примеру дела «рюкзаков Авакова).

В-третьих, как уже писали украинские СМИ, жена Артема Сытника – Анна – в 2017 г. продала земельный участок в оккупированном Севастополе и заплатила налоги в бюджет РФ. Силовикам предстоит выяснить, была ли госизмена при заключении такой сделки, проходившей в юридическом поле страны-агрессора.

В-четвертых, в 2017 году ГПУ открыла уголовное дело о незаконной прослушке топ-чиновников сотрудниками НАБУ. А поскольку у Бюро нет полномочий самому вести прослушку, Сытнику могут предъявить обвинения в превышении власти.

В-пятых, недавно бывший народный депутат Дмитрий Крючков обвинил директора НАБУ Артема Сытника в получении взятки от ХК «Энергосети» на сумму в $500 тыс. за содействие при расследовании одного из антикоррупционных уголовных производств в сфере энергетики.

В-шестых, ранее ГБР анонсировало расследование против руководства НАБУ в рамках уголовного процесса о многомиллиардных злоупотреблениях в «Укроборонпроме». При этом САП открыла уголовное производство и начало расследование против Сытника.

По неофициальным данным стало известно, что над Сытником навис еще с десяток эпизодов, которые станут предметом расследований и основаниями для уголовного преследования главы НАБУ. Поэтому Сытник не только не останется в главе Бюро, а впоследствии сядет на скамью подсудимых вместе с другими топ-коррупционерами.