Президент Владимир Зеленский просит украинцев обращаться к нему по имени.
«Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто – Владимир», - сообщается на его странице в Twitter.
Звертаюся до всіх українців і хочу попросити вас, щоб не називали мене Володимиром Олександровичем. Будь ласка, кажіть просто - Володимире.— Володимир Зеленський (@VZelenskyy) 20 мая 2019 г.
Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.
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