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Президент Владимир Зеленский просит украинцев обращаться к нему по имени.

«Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто – Владимир», - сообщается на его странице в Twitter.

 


 

 

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 
ForUm

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