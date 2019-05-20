В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил спасли раненого беглеца от оккупации, сообщает Госпогранслужба.

Днями 33-летний житель оккупированного Шахтерска следовал в Мариуполь для постоянного проживания. На блокпосту вооруженных формирований РФ в рамках дорожного коридора «Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь» боевики во время беседы с мужчиной забрали его документы, обвинили в предательстве и заявили, что передадут его «работникам МГБ».

Гражданин пытался совершить побег. Заметив человека, убегал в сторону контролируемой территории, пророссийские наемники открыли по нему огонь на поражение, несмотря на угрозу для жизни и здоровья многих других граждан, которые ожидали на пересечение линии разграничения.

Раненого беглеца вблизи КПВВ «Гнутово» обнаружили пограничники Донецкого отряда из состава Объединенных сил. Гражданину было немедленно оказана первичная медицинская помощь и проинформированы медики и полицейские.

В дальнейшем мужчину с ранениями руки и поясницы доставили в лечебное учреждение Мариуполя. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Для выяснения всех обстоятельств происшествия с ним работают представители правоохранительных органов.