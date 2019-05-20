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Печерский суд Киева избрал и. о. председателю Государственной службы занятости Валерию Ярошенко меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 20 млн грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Кроме того, заместителю руководителя управления Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде ареста с возможность внесения залога в 9,6 млн грн.

Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

В ГБР сообщили, что следователями была задокументирована деятельность преступной группы руководства и должностных лиц Государственной службы занятости Украины.

По данным следствия, должностные лица Государственной службы занятости наладили схему систематического вымогательства и получения средств в виде «откатов» от субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляли строительные и ремонтные работы центров занятости в регионах, в частности Житомирского городского центра занятости. Так, на его строительство был заключен договор на 33 миллионов гривен. Часть из этих средств предприниматель должен был заплатить в качестве «благодарности» за возможность строить.

Во время досудебного следствия было задокументировано несколько эпизодов получения средств через посредника.

16 мая состоялось получениепосредником 480 тыс. грн, которые уже 17 мая должны были распределяться между должностными лицами Государственной службы занятости в Киеве. Передача средств проходила в служебном кабинете председателя Государственной службы занятости.

Двое должностных лиц и посредник были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили им о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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