В рамках противодействия незаконному обороту оружия сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, обнаружили на Луганщине схрон с крупнокалиберными средствами поражения, сообщает пресс-центр СБУ.

Из тайника, обустроенном на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе, правоохранители изъяли более двести семидесяти артиллерийских снарядов ОФ-22 калибра 152 мм и почти триста подрывников РГМ-2.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству схрона.

Мероприятия по изъятию средств поражения проводились совместно с работниками Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.