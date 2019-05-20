В новых и реконструированных гипермаркетах, супермаркетах и ​​других продовольственных магазинах с торговой площадью 2500 кв. м и выше и универсальным ассортиментом товаров необходимо будет обязательно предусматривать общественные уборные для посетителей. Расчет - 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади, но не менее 4-х санитарных приборов на объект.

Соответствующая норма содержится в изменениях ГСН «Предприятия торговли», которые уже опубликованы и вступают в силу с 1 августа этого год, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

«Сегодня проектировщики обязаны предусматривать общественные уборные для посетителей только в непродовольственных торговых центрах. Это ТЦ и ТРЦ, универмаги, крупные магазины одежды, обуви, детских товаров, например, игрушек. Новыми изменениями в ГСН мы вводим обязательное проектирование общественных уборных и в крупных продуктовых магазинах, в частности, гипермаркетах и ​​супермаркетах площадью более 2500 кв. м. Это важно делать и это комфорт людей», - сказал замминистра Лев Парцхаладзе.

Туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и обязательно иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью.

ГСН «Предприятия торговли» распространяется на проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих зданий и отдельных помещений предприятий розничной торговли (магазинов, рынков), за исключением домов оптовой торговли, автосалонов и магазинов автозапчастей, оружия, складов строительных материалов, производственных фирм и магазинов временного функционирования.