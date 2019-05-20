Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с главами иностранных делегаций и послами иностранных государств заявил, что мир будет гордиться Украиной, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он заявил, что его переполняют благодарность и надежда. «Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина - демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное - в борьбе с российской агрессией», - отметил Глава государства, открывая вместе с женой Еленой торжественный прием представителей иностранных государств.

Он также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти, а «Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться».

Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет иметь славу по всему миру. Гости, прибывшие на инаугурацию, стоя приветствовали Президента Украины.

На инаугурацию Владимира Зеленского прибыли 5 лидеров иностранных государств - президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Вейонис, президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Венгрии Янош Адер. Также сейчас в Украине находятся вице-президент Европейской комиссии Шефчович, министр энергетики США Рик Перри и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, министр национальной обороны Канады Харджит Саджан, вице-президент Турецкой республики Фуат Октай, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и министр иностранных дел Молдовы Тудор Уляновски, председатель Милли Меджлиса Азербайджанской республики Октай Асадов, председатель сената парламента Чешской республики Ярослав Кубера и ряд других почетных гостей.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.