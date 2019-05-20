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В ближайшие дни в результате прихода циклона Axel в Украине ожидаются дожди, грозы и похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«21-го мая циклон Axel будет забрасывать нам атмосферные фронты. А те, в свою очередь, закинут нам очередные дожди, грозы и даже похолодание», – написала она.

По словам Диденко, дожди с грозами наиболее вероятные снова на Западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, в Кропивницком и районах, в Черкасской и Одесской, вечером местами в Крыму. На остальной территории - без осадков.

Диденко подчеркнула, что в западных областях температура воздуха снизится до +15 + 22 градусов, на севере – до + 19 + 23 градусов. На юге и востоке ожидается + 25 + 30 градусов. Ветер юго-восточный, 5-12 м / с, возможны порывы до сильного, особенно при грозах. Будьте внимательными.

«В Киеве во вторник температура воздуха снизится до +22, +23 градусов, ветер будет порывистым. Есть вероятность дождя с грозой. Подготовьте завтра что-то накинуть на плечи», – сообщила синоптик.
ForUm

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