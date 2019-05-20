После инаугурации новоизбранный президент и его команда активизируются в смене большинства чиновников и функционеров в руководстве ряда ведомств, государственных органов и важных госструктурах. По планам «Зекоманды» - кадровые ротации в том числе и силовых ведомств, сообщает Народная Правда.

В этой связи, как подтверждают в кулуарах Рады и окружении Владимира Зеленского, одним из претендентов на смещение является директор НАБУ Артем Сытник «за систематическое покрывательство топ-коррупции в высших эшелонах власти за период президентства Петра Порошенко».

«После прихода нового президента и переформатирования коалиции в Раде, одним из первых дел, которыми займется новое пропрезидентское парламентское большинство, станет вопрос смены правительства, ключевых органах госвласти и силовых структурах. В том числе – в НАБУ», - рассказывают во фракции «Народный фронт», которая покинула коалицию.

Главными причинами увольнения Сытника называются неэффективность работы НАБУ, развал многих громких дел против топ-коррупционеров, закрытие глаз на коррупционные схемы окружения Петра Порошенко, использование Бюро в политических расправах против оппонентов нынешнего главы государства, фактический провал борьбы с коррупцией в Украине за годы деятельности Антикорбюро.

Таким образом, как ранее писали СМИ, если факты причастности Сытника к коррупции подтвердятся, уже до осени и выборов в Раду может стать фигурантом антикоррупционных дел. Например, вскрылось, что глава НАБУ не стесняется пользоваться «благами» классического коррумпированного чиновника.

Стоит лиши вспомнить скандал с Крымской землей главного борца с коррупцией. Так, в прошлом году выяснилось, что жена Сытника – Анна – в 2017 г. продала земельный участок в оккупированном Севастополе с уплатой пошлины в бюджет России.

Помимо того, работой Сытника в НАБУ уже заинтересовалось ГБР, которое анонсировала расследование возможной причастности директор Бюро к сокрытию коррупционных схем в «Укроборонпроме» и преступной бездеятельности для прекращения контрабанды запчастей из РФ на нужды украинской «оборонки». В свою очередь САП уже открыла по этому факту уголовное производство и запустило расследование против Сытника.

Еще ранее глава НАБУ был обвинен в получении взятки на $500 тыс. за содействие в следствии одному из фигурантов уголовного производства по фактам коррупции в энергетической сфере.

Да и что говорить, вся карьера Сытника в НАБУ после сомнительно выигранного конкурса ознаменовывалась постоянными скандалами.

Так, в сентябре 2015 г. Генпрокуратура начала досудебное расследование против Артема Сытника после обращения в прокуратуру народного депутата Украина Виталия Куприя из-за странного визита Сытника и странной делегации в Англию. Артем Сергеевич полетел в туманный Альбион вместе с женой и загадочной Ириной Данько, которая гордо представлялась помощницей главы НАБУ. Но дело было закрыто, когда за Сытника заступилась Британия, Порошенко и часть общественности.

Дальше – больше. В 2016 г. для спецназа НАБУ закупило обмундирование. Причем одна пара зимних носков стоила 373 грн. Заместитель Артема Сытника Анатолий Новак отчитался за каждую копейку, а сам глава НАБУ убеждал, что никакой коррупции в этой закупке нет, и, мол, экипировка бойца спецназа уровня НАТО стоит около 13 тыс. евро.

Впоследствии не без помощи Банковой все уголовные истории против Сытника спускались на тормоза. А он, все больше входил в раж и отплачивал власти «сливом» дел. Поэтому понятно, почему главу НАБУ ждет печальное будущее «в органах». Не исключено, что он будет вынужден уехать из Украины, как это уже сделала экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, скрывающаяся от украинского правосудия в Лондоне.