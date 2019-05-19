В Каире в результате взрыва, произошедшего в непосредственной близости от туристического автобуса, пострадали 17 человек. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники в экстренных службах Египта, передает УНН.

По данным телеканала, десять пострадавших являются гражданами Египта, семь — туристами из Южной Африки. ЧП произошло в районе нового национального музея в Каире, недалеко от Гизы.

Отмечается, что взрывное устройство сработало в момент, когда мимо проезжал экскурсионный автобус.

Напомним, в Харькове возле одного из домов произошел взрыв гранаты, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал.