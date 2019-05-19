В Харькове возле одного из домов произошел взрыв гранаты, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

«18 мая в 23:42 в Основянский отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что возле дома № 40 на улице Двинской в городе Харькове произошел взрыв», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что на месте происшествия взорвалась граната. От полученных травм погибли 36 и 38-летние мужчины. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.