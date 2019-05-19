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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на возвращение в Украину бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

В комментариях под постом в Facebook с обращением к нему исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива, Луценко спросил, есть ли у кого-то доказательства, что Портнов совершил преступление.

Андрусив, в частности, обвинил Генпрокурора в бездействии, благодаря чему, по его мнению, Портнов спокойно вернулся в Украину после 5 лет пребывания за границей. «Юрий Луценко, я правильно понимаю, что вы все еще на посту Генерального прокурора? И именно при вашем бездействии сегодня прилетел Портнов и пошел свободно гулять?», - отметил Андрусив.

В комментариях к этому посту Генпрокурор ответил так: «А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?».

Андрусив, в свою очередь, заявил, что «нормально было бы, чтобы Портнова допросили даже на основе имеющейся информации относительно его причастности к законам 16 января, которые привели к эскалации и первым смертям».

Как сообщалось, бывший заместитель главы Администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов написал в Тelegram, что вернулся в Украину после 5 лет пребывания за границей.

Как известно, Портнов был заместителем главы АП во время президентства Януковича, потом сбежал в Россию. Его обвиняют в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.
ForUm

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