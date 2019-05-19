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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выступает за проведение досрочных парламентских выборов в стране в начале сентября после распада правительственной коалиции.

Об этом сообщает ВВС.

«Я выступаю за проведение выборов... в сентябре», - заявил в воскресенье президент Александр ван дер Беллен.

Как сообщалось, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за проведение внеочередных парламентских выборов в стране в ближайшее время и обратился с соответствующим предложением к президенту страны.

Как сообщалось 17 мая немецкие СМИ опубликовали видеозаписи, тайно сделанные во время встречи главы FPÖ (ныне вице-канцлера) Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника (ныне главы парламентской фракции FPÖ) Иоганна Гуденуса с, как считалось, богатой россиянкой на Ибице в июле 2017 года, за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии.

На видео женщина заявляет, что якобы является племянницей российского олигарха и хочет инвестировать в Австрию большую сумму денег (около €250 млн) незаконного происхождения. Во время 6-часовой встречи обсуждаются варианты медийной и финансовой поддержки «Австрийской партии свободы» в обмен на доступ к государственным контрактам после прихода FPÖ к власти. Также политики предлагают нелегальную схему, как российские деньги сомнительного происхождения могут поступать для финансирования FPÖ в обход Счетной палаты Австрии.

Правопопулистская «Австрийская партия свободы», которая в конце 2016 года подписала меморандум о сотрудничестве с кремлевской «Единой Россией», по результатам выборов осенью 2017 года вошла в коалиционное правительство Австрии совместно с Австрийской народной партией» (во главе с Себастианом Курцем). Представители партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, отрицали российскую агрессию против Украины, выступали за активацию сотрудничества с Россией.

В результате скандала Хайнц-Кристиан Штрахе в субботу объявил об отставке с поста вице-канцлера, а также о сложении полномочий председателя FPÖ. Иоганн Гуденус, который в партии отвечал, в частности, за российское направление, также заявил о сложении депутатского мандата.

Прокуратура Австрии занялась проверкой опубликованного немецкими СМИ видео. Кроме того, Счетная палата Австрии потребовала от «Австрийской партии свободы» предоставить объяснения. Оппозиционные партии страны призвали к проведению перевыборов.
ForUm

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