Во Львовской области пограничники и сотрудники полиции задержали 6 иностранцев, которые пытались незаконно пересечь украино-польскую границу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, вблизи села Нагачи пограничники вместе с полицией задержали автомобиль, в котором находились 4 гражданина Турции. Задержанные рассказали, что прибыли в Украину как туристы, но они не смогли объяснить цель своего пребывания.

Пограничники установили, что задержанные граждане Турции пытались незаконно попасть в страны Европейского союза.

Кроме того, еще двое нарушителей были задержаны группой реагирования отдела "Шегини" за 200 метров до государственной границы. Задержанными оказались граждане Ирака.