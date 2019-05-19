С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один вражеский обстрел. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны, полковник Максим Праута.

«С начала текущих суток враг из ручных противотанковых гранатомета и стрелкового оружия обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Водяное в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», - сообщил Праута.

По его словам, огонь противник вел из населенного пункта Ужовка.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки враг 18 раз обстрелял позиции украинских военных.