также в разделеПроисшествия
В результате взрыва гранаты в Харькове погибли два человека 24
Грузовики столкнулись лоб в лоб в Николаевской области 66
Боевики били из 152 калибра, четверо военных ранены 20
СЦКК: Боевики обстреляли жилые дома в Золотом 24
На Харьковщине задержали полицейских за покрывание наркоторговцев 34
Полицейского задержали на взятке в 2 тысячи долларов 18
На Донбассе задержали подрывника гранаты возле магазина 19
В Кропивницком сильный ливень превратил дороги в каналы 56
На Донбассе ранены трое украинских военных 19
В Старобельске мужчина подорвал гранату в банке: один погибший, 6 ранены 424
СМИ: В Кривом Роге маршрутка въехала в людей на остановке 114
Из-за сообщения о минровании самолет Киев – Египет экстренно садился в Одессе 24
На Житомирщине пронесся мощный ураган, повреждены около 50 домов 156
Винницкая полиция раскрыла громкое убийство супругов-фермеров 57
Сутки в ООС: 13 обстрелов, один военный погиб, еще один – ранен 40
На Прикарпатье из-за дождей подтоплены более 300 домов 36
За сутки боевики 24 раза обстреляли украинские позиции 27
Во Львове взорвали автомобиль местного бизнесмена 50

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один вражеский обстрел. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны, полковник Максим Праута.

«С начала текущих суток враг из ручных противотанковых гранатомета и стрелкового оружия обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Водяное в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», - сообщил Праута.

По его словам, огонь противник вел из населенного пункта Ужовка.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки враг 18 раз обстрелял позиции украинских военных.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4148 грн.
4
Теги