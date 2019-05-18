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Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении ООС.

«17 мая мобильной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществлена фотофиксация по факту обстрела населенного пункта ЗОЛОТОЕ-1 Попаснянского района Луганской области», - говорится в сообщении.

Установлено, что около семи утра вооруженными формированиями РФ по направлению Первомайск совершен обстрел населенного пункта Золотое-1 с применением артиллерийских систем калибра 122 мм.

В ходе проведения обследования мобильной группой УС СЦКК зафиксировано, что по улице Леси Украинки от попадания в дом и разрыва артиллерийского снаряда калибра 122 мм разрушена крыша, частично повреждены потолок, санитарные пристройки, коридор и кухня, окна в спальне. Владелец дома сообщил, что во время обстрела он вышел на улицу, и это его спасло от гибели.

В то же время, во время обстрела были повреждены и соседние дома, где были зафиксированы выбитые стекла в окнах жилых и хозяйственных зданий, повреждены окна в теплице и беседке.

Прибыв на место обстрела по улице Молодежная, представители УС СЦКК зафиксировали шесть свежих воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 мм на расстоянии около 60 метров от автомобильного путепровода, соединяющего населенные пункты Золотое и Горское. В СЦКК отмечают, что недалеко расположены школа и колледж, что именно по этой дороге ежедневно ходят взрослые и дети.

На месте обстрела по третьему адресу зафиксировано шесть воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 мм на расстоянии около 800 метров от жилых домов населенного пункта Золотое-4. Вследствие обстрела пострадавших нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что российско-оккупационные войска, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса, продолжают обстрелы населенных пунктов, сознательно нарушая Минские договоренности.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе ранены трое украинских военных.
ForUm

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