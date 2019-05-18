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В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 17-18 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранены трое военных. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи села Павлополь, возле Новотроицкого и вблизи Гнутового

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: вблизи населенного пункта Золотое-4, в районе поселка городского типа Новгородское и возле Крымского.

По данным разведки Объединенных сил, 17 мая двое оккупантов были уничтожены, еще 12 ранены.

С начала текущих суток враг из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел украинские подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», - подчеркивают в пресс-центре штаба ООС.
ForUm

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