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Со следующей недели начинается внешнее независимое тестирование. Первый тест - по математике - пройдет во вторник, 21 мая. График проведения внешнего независимого оценивания обнародовал на своей странице в сети Фейсбук Украинский центр оценивания качества образования.

В четверг, 23 мая, состоится тестирование с украинского языка и литературы.

В понедельник, 27 мая, пройдет ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам.

В пятницу, 28 мая, состоится ВНО по английскому языку.

30 мая состоится тестирование по физике, 4 июня - по истории Украины, 6 июня - по биологии, 11 июня - по географии, 13 июня - по химии.

В этом году все, кто получает полное среднее образование, обязательно сдают ГИА по истории Украины или математике.

Для лиц с особыми образовательными потребностями, которые получают или получали полное среднее образование на языке, не принадлежащем к славянской группе языков, или на языке коренных народов, и имеют количество тестовых баллов, меньше, чем порог «сдал/не сдал», будет установлен адаптивный порог. В перечень предметов, которые можно сдавать шрифтом Брайля, добавлена биология. Всего на ВНО зарегистрировалось 354 051 лицо.
ForUm

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