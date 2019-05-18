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16 мая Главное следственное управление Национальной полиции Украины на основе заявления протоиерея УПЦ Василия Лавренюка, настоятеля захваченного активистами ПЦУ храма в честь святых бессребреников Косьмы и Дамиана в селе Розваж Ровенской области, возбудило уголовное дело против председателя Ровенской ОГА Алексея Муляренко. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, уголовное производство открыли по факту выдачи губернатором Ровенской области противозаконных распоряжений о переводе общин УПЦ под юрисдикцию новой церковной структуры.

«Председатель РОДА Муляренко Алексей, желая создать для сторонников новой религиозной организации (ПЦУ) в Украине, противоправные привилегии в виде создания условий для завладения имуществом, принадлежащим другим религиозным организациям, принял решение зарегистрировать новые редакции уставов 43 религиозных общин, принадлежащих Украинской Православной Церкви», – гласит выписка из Единого реестра досудебных расследований от 16 мая. 

10 марта в сельском клубе села Розваж состоялось собрание территориальной общины, на котором обсуждали церковный вопрос. По словам верующих УПЦ, церковный вопрос в селе полностью курировал глава фермерского хозяйства Петр Ягодка.

Как сообщалось, 14 апреля во время воскресного богослужения, сторонники ПЦУ штурмом захватили храм святых Космы и Дамиана в селе Розваж Острожского района Ровенской области.
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