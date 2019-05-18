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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области разоблачили и блокировали деятельность группы работников Нацполиции, которые систематически получали взятки от наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативниками было установлено, что группа офицеров полиции, среди которых сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладили схему вымогания и получения взяток от лиц, которые распространяли наркотические вещества.

«Полицейские, получив информацию о противоправной деятельности наркодельцов, имитировали их задержания «на горячем» после чего требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности. Размер неправомерной выгоды полицейских с каждого наркоторговца составлял три тысячи долларов США», - сообщили в СБУ.

Правоохранителями был задокументирован факт получения 40 тыс. гривен участниками организованной группы. В настоящее время решается вопрос о сообщении подозрения по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки).
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