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Движение транспортных средств в городе Киеве в день инаугурации вновь избранного президента, 20 мая, и в воскресенье накануне будет временно ограничено в связи с прибытием многочисленных международных делегаций и гостей.

Об этом сообщается на официальной странице полиции Киева в Facebook.

«В связи с прибытием многочисленных международных делегаций и гостей будет временно ограничено движение транспортных средств в городе Киеве. 19 мая с 7:00 и до завершения мероприятий: улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской», - говорится в сообщении.

Кроме того, 20 мая с 06:00 и до завершения мероприятий будет ограничено транспортное движение по проспекту Бажана - от Харьковской площади до Южного путепровода;

Надднепрянское шоссе - от Южного путепровода до моста Патона;

Набережное шоссе - от моста Патона до Днепровского спуска;

Днепровский спуск - от Набережного шоссе до Парковой дороги; аллея Герои Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы; улица Ивана Мазепы - от площади Славы до метро Арсенальная; улица Михаила Грушевского - от улицы Московской до Петровской аллеи; Парковая дорога - от улицы Михаила Грушевского до аллеи Герои Крут; улица Шелковичная - от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная; улица Круглоуниверситетская - от Бессарабской площади до улицы Лютеранская; улица Лютеранская - от улицы Шелковичной до улицы Крещатик; улица Городецкого - от улицы Крещатик до улицы Ольгинская; улица Ольгинская - от площади Ивана Франко до улицы Институтская; улица Институтская - от улицы Крещатик до Крепостного переулка; Крепостной переулок - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская; улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика; улица Садовая - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская; улица Пилипа Орлика - от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца; улица Академика Богомольца - от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичная.

Полиция призывает водителей учесть эту информацию и выбрать другие маршруты в эти дни.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский приглашает украинцев прийти в Мариинский парк в Киеве в день инаугурации 20 мая.
ForUm

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