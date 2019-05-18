Перуанский военный вертолет разбился на севере страны на границе с Эквадором. Два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщило Министерство обороны Перу в Twitter в субботу, 18 мая.
«17 мая 2019 года, в приблизительно 16.00 (0.00 по Киеву 18 мая) вертолет Ми-171Ш номер EP-664 разбился в… провинции Кондорканки, регион Амасонас, в ходе проведения операции по гуманитарному разминированию на границе с Эквадором», – говорится в обнародованном пресс-релизе.
Пострадавших доставили в аэропорт Хаэн, где им была оказана медицинская помощь.
Минобороны Перу выразило соболезнования семьям погибших. Причины аварии пока не определены, на месте ведется расследование.
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