Сотрудники полиции Торецка задержали мужчину, который 14 мая взорвал гранату возле магазина, расположенного на первом этаже многоэтажного жилого дома в городе Железное. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Донецкой области.
В результате двух дней работы полицейские вышли на след преступника и задержали его. Злоумышленником оказался 30-летний ранее судимый местный житель.
По информации полиции, мужчина нашел гранату в недострое и, находясь в нетрезвом состоянии, решил отомстить своей бывшей сожительнице. Он бросил гранату в сторону дома, где в это время находилась женщина.
Предварительно действия правонарушителя квалифицированы по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ч.2 ст.194 УК Украины). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе ранены трое украинских военных.
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