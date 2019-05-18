Этой ночью ливень буквально накрыл Кировоградскую область. Из-за забитых ливневок дороги в Кропивницком превратились в каналы, передает корреспондент УНН.

Как сообщил руководитель УГСЧС в Кировоградской облаcти Виталий Миронюк, спасатели 3 раза изымали автомобили с осложненных участков дорог Кропивницкого у мостов через реку Ингул.

«... достали 5 единиц техники и расчистили ливневки для уменьшения уровня дождевых вод и помогли откачать воду из помещения общежития», - написал он на своей странице в Facebook.

Вместе с тем бойцы ГСЧС ликвидировали пожар электрощитовых в одном из домов областного центра, который возник вследствие попадания дождевых вод к электросети. Почти 30 спасателей и 7 единиц техники ликвидировали последствия непогоды. Сейчас на всей территории области осадки отсутствуют.