также в разделеПроисшествия
На Донбассе ранены трое украинских военных 11
В Старобельске мужчина подорвал гранату в банке: один погибший, 6 ранены 248
СМИ: В Кривом Роге маршрутка въехала в людей на остановке 112
Из-за сообщения о минровании самолет Киев – Египет экстренно садился в Одессе 14
На Житомирщине пронесся мощный ураган, повреждены около 50 домов 130
Винницкая полиция раскрыла громкое убийство супругов-фермеров 56
Сутки в ООС: 13 обстрелов, один военный погиб, еще один – ранен 36
На Прикарпатье из-за дождей подтоплены более 300 домов 35
За сутки боевики 24 раза обстреляли украинские позиции 27
Во Львове взорвали автомобиль местного бизнесмена 50
На Донбассе погиб военный, еще двое – ранены 44
Окруженный военными боевик подорвал себя гранатой 241
На Сумщине полицейского за замечание облили кислотой 26
В Виннице рейдеры пытались захватить предприятие 20
Сутки в ООС: 9 обстрелов, потерь среди военных нет 15
На Житомирщине из-за распыления газа пострадали 13 школьников 19
На Мальдивах погибла украинская туристка 49
Взрыв неустановленного предмета на Донбассе унес жизнь мужчины 20

Этой ночью ливень буквально накрыл Кировоградскую область. Из-за забитых ливневок дороги в Кропивницком превратились в каналы, передает корреспондент УНН.

Как сообщил руководитель УГСЧС в Кировоградской облаcти Виталий Миронюк, спасатели 3 раза изымали автомобили с осложненных участков дорог Кропивницкого у мостов через реку Ингул.

«... достали 5 единиц техники и расчистили ливневки для уменьшения уровня дождевых вод и помогли откачать воду из помещения общежития», - написал он на своей странице в Facebook.

Вместе с тем бойцы ГСЧС ликвидировали пожар электрощитовых в одном из домов областного центра, который возник вследствие попадания дождевых вод к электросети. Почти 30 спасателей и 7 единиц техники ликвидировали последствия непогоды. Сейчас на всей территории области осадки отсутствуют.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1184 грн.
0
Теги