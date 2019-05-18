В летний сезон киевляне смогут купаться на 14 пляжах. Кроме того, в городе обустроят 18 мест на водных объектах, где возможен отдых без купания. Об этом сообщает КГГА.

Такое заявление во время расширенного заседания Коллегии КГГА сделал начальник управления экологии и природных ресурсов Андрей Рисованный.

«На территории пляжей «Галерный», «Троещина», «Водоворот» завершаются работы по капитальному ремонту и к моменту официального открытия пляжного сезона работы будут выполнены полностью", - отметил Андрей Рисованный.

Он также добавил, что на международную экологическую награду «Голубой флаг» в этом году претендуют восемь пляжей Киева.

«Согласно требованиям программы «Голубой флаг», пляж должен удовлетворять стандартам 32-х критериев, касающихся экологии, информации, качества воды, экологического менеджмента, безопасности и услуг», - напомнил Андрей Рисованный.

По словам начальника Управления, в течение летнего сезона будут работать лайфгарды, которые проходят тщательный отбор, тестирование в бассейне и собеседование с моделированием кризисных ситуаций. Имеют профессиональную подготовку: 52 часа обучения у инструкторов Общества Красного креста и практиков международных организаций лайфгардинга.

У спасателей есть современное специализированное оборудование: гидроциклы, моторные лодки, тюбы нового поколения, сапборды, дефибрилляторы.

Всего на пляжах и в зонах отдыха будут работать 25 спасательных постов.

Кроме того, в течение летнего сезона в местах массового отдыха будет работать специализированная техника для современного клининга пляжей.