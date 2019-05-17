Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблата к Президенту Украины Петру Порошенко и директору НАБУ Артему Сытнику.

Как сообщает пресс-служба суда, дело будет рассматриваться в упрощенном производстве без вызова сторон, судебные заседания будут проводиться по имеющимся в деле материалам.

Напомним, Розенблат обратился в суд с просьбой установить отсутствие у Президента полномочий относительно назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Среди других требований иска – установление отсутствия у Артема Сытника компетенции по выполнению обязанностей директора НАБУ и признании противоправными его действий на этом посту.