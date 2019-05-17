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Самолет, совершавший рейс из Киева в Египет утром 17 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Одессы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает «Украинская правда».

Посадка была связана с анонимным сообщением о взрывном устройстве, которое якобы находилось на борту самолета.

«Около 5 утра в Малиновский отдел полиции Одессы поступило сообщение от Украэроруха о том, что борт сообщением «Борисполь» – Шарм-эль-Шейх был посажен в аэропорту Одессы из-за сообщения о заминировании», – отметил Тракало.

По его словам, самолет авиакомпании Wind Rose посадили около 4:30.

«На место выехали взрывотехники и кинологи, они обследовали борт и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов», – рассказал спикер полиции.

Согласно расписанию на сайте »Борисполя», самолет, который вынужденно сел в Одессе, вылетел из столицы в 03:20.

По данным издания «Думская», после проверки, в 10:20 самолет снова полетел в Египет.
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