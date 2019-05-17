также в разделеПолитика
Суд открыл производство о запрете выезда из Украины для 180 топ-чиновников 17
В СЕ одобрили решение, открывающее путь к снятию санкций с РФ в ПАСЕ 19
Луценко сложила полномочия представителя Президента в Раде 16
ЕС может запретить въезд украинцам с паспортами РФ 18
Еureporter прокомментировало предложение Медведчука сэкономить на закупке газа $10 млрд 62
Французский сайт потребовал от Зеленского извинений за клевету 162
СМИ: Первый замглавы АП Ковальчук подал в отставку 12
Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции 163
Президент подписал указ об инаугурации Зеленского 47
Порошенко принял отставку Елисеева 21
Венгрия надеется на Зеленского в решении проблем нацменьшинств 10
Советник Зеленского о роспуске Рады: На нарушение закона никто идти не будет 49
Зеленский дольше всех президентов ожидает инаугурацию 35
Замглавы АП Елисеев подал в отставку 25
У Зеленского зовут Кабмин на газовые консультации 37
Геращенко уходит из гуманитарной подгруппы ТКГ 39
Представителей РФ не приглашали на инаугурацию Зеленского 32
В Раде в нардепа бросили петлю для виселицы 196

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «Об обеспечении условий для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, документ определяет график, который позволит запустить связь 5-го поколения в 2020 году и будет включать план вывода частот, координацию работы с правительством и необходимые законодательные инициативы Верховной Рады.

«17 мая, во всемирный день радиосвязи, должны историческое событие: понимая, что связь 5G 2020 заработает в большинстве стран ЕС, подписываю указ президента, который четко определит график запуска связи пятого поколения в 2020 году и в Украине», - отметил Президент.

«Введение 5-го поколения связи позволит людям получить совершенно новые услуги, в частности интерактивное телевидение, электронное управление, повышение качества менеджмента, совершенно новые условия работы ІТ-сектора в Украине», - сказал Порошенко.

Ранее  глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информации, Александр Животовский заявил, что мобильную связь 5G могут запустить уже в 2020 году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3948 грн.
2
Теги