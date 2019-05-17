Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «Об обеспечении условий для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, документ определяет график, который позволит запустить связь 5-го поколения в 2020 году и будет включать план вывода частот, координацию работы с правительством и необходимые законодательные инициативы Верховной Рады.

«17 мая, во всемирный день радиосвязи, должны историческое событие: понимая, что связь 5G 2020 заработает в большинстве стран ЕС, подписываю указ президента, который четко определит график запуска связи пятого поколения в 2020 году и в Украине», - отметил Президент.

«Введение 5-го поколения связи позволит людям получить совершенно новые услуги, в частности интерактивное телевидение, электронное управление, повышение качества менеджмента, совершенно новые условия работы ІТ-сектора в Украине», - сказал Порошенко.

Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информации, Александр Животовский заявил, что мобильную связь 5G могут запустить уже в 2020 году.