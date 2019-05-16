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Военная прокуратура задержала шантажиста из санатория для бойцов АТО в Винницкой области, который требовал 264 тыс. грн взятки. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Во время получения неправомерной выгоды разоблачен председатель профсоюзной организации ООО «Санаторий Подолье».

Установлено, что в начале мая в полицию обратились представители общественного союза «ПО участников боевых действий и волонтеров АТО» и руководство ООО «Санаторий Подолье», расположенного в городе Хмельник Винницкой области. Заявители сообщили, что председатель профсоюзной организации санатория создает искусственные препятствия для деятельности указанного учреждения, которое занимается оздоровлением действующих военнослужащих и ветеранов АТО.

При этом накануне председатель профсоюза требовал дать ему 264 тыс. грн за передачу печати и учредительные документы на свою первичную организацию, а также отзыв поданных им судебных исков. При условии получения «вознаграждения» он пообещал не мешать работе санатория и прекратить свою противоправную деятельность.

При получении 264 тыс. грн лицо было задержано.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 УК Украины и ходатайство в суд об избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.

 
ForUm

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