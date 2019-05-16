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Суд отказал в удовлетворении иска относительно обнародования деклараций Первого заместителя Председателя СБУ Павла Демчин

Окружной административный суд Киева принял решение по делу по иску ОО «Центр противодействия коррупции» к первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Павлу Демчине относительно непредставления им деклараций, а именно суд отказал истцу в удовлетворении его исковых требований.

Об этом сообщается на сайте суда.

Суд принял такое решение ввиду того, что Демчина действовал в рамках действующего законодательства, в частности, в соответствии с положениями порядка представления деклараций должностными лицами СБУ.

Как известно, истец просил суд признать бездействие Демчины по непредставлении им деклараций в течение 2016-2018 годов, а также обязать его подать декларации за 2015, 2016, 2017, 2018 годы.
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