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15 мая винницкие оперативники управления уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении расстрела супругов фермеров в селе Шипинки Барского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Преступление произошло около 5:00 9 мая. Супругов-фермеров работники местного сельхозпредприятия нашли мертвыми возле дома с огнестрельными ранениями в области головы.

Камеры наблюдения во дворе домохозяйства погибших зафиксировали мужчину, который из двух ружей расстрелял супругов. Полицейские работали с местным населением, собирали информацию в отношении лиц, похожих по одежде и приметам. Было проверено большое количество людей, автомобилей, которые в тот день утром находились в районе убийства. Отработали круг общения потерпевших и все возможные версии, остановившись на ключевой - убийство из корыстных побуждений, ведь в поле, в двух километрах от дома погибших полицейские нашли сейф со следами взлома, в котором находились несколько сотен долларов.

На основании собранной информации и оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на территории одной из областей.

В дальнейшем в лесопосадке полицейские изъяли два охотничьих ружья – гладкоствольное и нарезное, из которых были осуществлены смертельные выстрелы.

Кроме того, в ходе проведения обысков по месту жительства подозреваемого и его родственников изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к совершению двойного убийства. Также изъято около 300 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте. По предварительной информации, злоумышленник присвоил более миллиона гривен из дома фермеров.

29-летний задержанный – житель Бара, работал охранником ставка и подрабатывал грузовыми перевозками. В частности, его нанимали для транспортировки яблок заготовители сельхозпродукции. Через них он и узнал об успешном фермерском хозяйстве и решил убить хозяев и присвоить их деньги.

16 мая ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 УК Украины (разбой) и п.1,6 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений). Следствием направлено в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит пожизненное заключение.
ForUm

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