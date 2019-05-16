Генеральный директор акционерного общества «Укрпочта» Игорь Смелянский заявил о целесообразности продажи здания Главпочтамта в центре Киева.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

«Зачем сидеть всему офису «Укрпочты» в центре Киева?... Это здание можно лучше приспособить под нужды киевлян и Киева... Под гостиницу, например. Может, Трамп купит», - прокомментировал генеральный Смелянский планы на продажу здания Главпочтамта.

По его словам, центральный офис компании не нуждается в таком большом помещении.

Кроме того, обслуживание исторического здания требует значительных издержек.

Смелянский отметил, что продажа здания возможна в среднесрочной перспективе, поскольку сначала нужно получить разрешение государства.

Напомним, 27 августа 2018 «Укрпочта» заключила договор аренды части Главпочтамта с ООО «Розетка.Уа».