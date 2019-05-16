В Украине набирает обороты новый скандал вокруг «дела Нацгвардии», в который по уши влез (анти)коррупционер Сытник со своей горе-конторой НАБУ, утверждает Интернет-издание «Аргументум». Сегодня, спустя два дня после задержания, Шевченковский районный суд постановил: подручные Сытника именно те, кто нарушил украинское законодательство, а само задержание гендиректора столичной компании-застройщика незаконно и было совершено в соответствии с грубыми нарушениями уголовно-процессуального кодекса.

Как пишет издание, горе-детективы из НАБУ, мало того что не знают процессуальных норм, так еще и пытались препятствовать работе суда, который рассматривал дело о незаконном задержании. Резонным становится вопрос: неужели главный антикоррупционер не знал о процессуальных нормах? Или дело решили состряпать «на коленке» поскольку отрабатывали «заказ» свыше? Или Сытник решил напоследок, перед сменой власти, попиариться? Не получилось. Суд показал, где место Сытника с его кликой горе-детективов.

При более скрупулезном рассмотрении этого, так называемого «антикоррупционного» дела, возникает множество нестыковок и становятся очевидными политические подоплеки в этом процессе, подчеркивает СМИ.

Так, например, неясно, почему НАБУ и САП вынули из своих шкафов это дело только сейчас. Ведь, как утверждают антикоррупционные прокуроры, эпизод, который расследуют следователи, охватывает период как минимум трехлетней давности. Почему следствие так долго молчало и не предпринимало никаких процессуальных действий все это время, неясно.

«Фактически директор НАБУ Артем Сытник вроде как независимая фигура, но мы же понимаем, что дела так просто не появляются. До окончания полномочий Порошенко фактически остались считанные дни, и окружение гаранта сейчас идет на выжимку максимума дивидендов от показательной порки бывшего руководителя Нацгвардии, чтобы с флагом «борьбы с коррупцией за 5 лет» он мог идти на выборы в Раду во главе со своей партией БПП», - поделился на условиях анонимности один из источников в АП, отмечает «Аргументум».

В кулуарах Верховной Рады народные депутаты также подтверждают, что в круг лиц, которым сейчас выгоден скандал вокруг Нацгвардии и застройщика, помимо действующего президента Порошенко входят еще и Свинарчуки, которые стали фигурантами громкого дела о многомиллионной коррупции в системе «Укроборонпрома». То есть «дело Нацгвардии» - это козырь для узкого круга из окружения Порошенко, подчеркивает издание.

Помимо того, по данным СМИ, в силовых ведомствах честные сотрудники неофициально подтверждают, что напоследок Сытник решил «потрусить» Нацгвардию и ряд крупных застройщиков, чтобы успеть распилить недвижимость и земельные участки, которые фигурируют в тех или иных уголовных производствах. В частности, это в первую очередь касается Киева, где земля стоит миллионы долларов. Не исключено, что за этим всем тоже стоит близкое окружение гаранта.

«Таким образом, САП и НАБУ стали марионеточными структурами в руках доживающего последние дни власти Порошенко и его ставленников в системе госуправления и ведомствах. Станет ли это «последним делом» для любителя самопиара (анти)коррупционера Сытника — покажет время. А также суд, который должен поставить жирную точку на карьере таких «антикоррупционеров», - подчеркивается в сообщении.

Издание напоминает, что накануне НАБУ под процессуальным руководством САП задержало бывшего главу Нацгвардии Юрия Аллерова и должностное лицо «Укрбуда».

В то же время, как сообщают СМИ, незадолго до открытия «дела Нацгвардии» Сытник встречался на Банковой с Петром Порошенко. Среди прочего собеседники обсуждали лояльность НАБУ после смены власти в стране. За это Сытнику пообещали наградить и предоставить дополнительные политические гарантии в будущем или даже место в списке БПП, во главе которого Порошенко будет идти в Раду, резюмирует «Аргументум».